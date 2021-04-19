شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان عاجل للأرصاد : الحرارة بالقاهرة الآن 41 درجة ونحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل ارتفاع درجة الحرارة، مشددة على عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال، مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

وأكدت الأرصاد أنه يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، مع الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الأفطار وخلال فترة الليل.

وأوضحت أن درجة الحرارة الآن في القاهرة 41 درجة مئوية، بينما سرعة الرياح 17 عقدة، وفي الإسكندرية وصلت درجة الحرارة إلى 38 درجة، وسرعة الرياح 7 عقد، في حين أن برج العرب درجة الحرارة فيه 40 درجة وسرعة الرياح 14 عقدة والظاهرة المؤثرة رمال مثارة.

وأشارت إلى أن مطروح 32 درجة وسرعة الرياح 15 عقدة، بينما بورسعيد 27 درجة وسرعة الرياح 5 عقد، والأقصر 41 درجة وسرعة الرياح 18 عقدة، والغردقة 37 درجة وسرعة الرياح 7 عقد، وشرم الشيخ 38 درجة وسرعة الرياح 4 عقد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الإثنين يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على غرب البلاد.