شكرا لقرائتكم خبر عن وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بشمال سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأحد المقبل، بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء في مدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي في الخامس والعشرين من أبريل الجاري، معلنًا عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة خلال مراسم الاحتفال بالعيد القومي، وإقامة حفل فني في قصر ثقافة العريش بعد افتتاحه الأسبوع الماضي.