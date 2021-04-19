شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم الإثنين، كل من: الشهيد الدكتور هانى عاشور مدرس النساء والتوليد بكلية الطب جامعة سوهاج، والشهيد الدكتور فاروق مراد أستاذ الجراحة العامة بطب أسيوط، وتقدم مجلس النقابة بخالص العزاء لأسرتيهما، ودعت الله أن يرحمهما برحمته الواسعة وأن يُسكنهما الجنة مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى (466) شهيدا.

كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إنه بعد مرور عام على سقوط أول ضحايا كورونا من صفوف الفريق الطبى، وهو الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر ببورسعيد، لم يتوقف سقوط شهداء الأطباء يوميا حتى وصل العدد إلى ( 462) شهيدا من الأطباء حتى الآن، بخلاف باقى الفريق الطبى من التمريض والفنيين والعمال.