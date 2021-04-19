وزير الإنتاج الحربى وسفير الهند يبحثان تعزيز التعاون بمجالات التصنيع المختلفة

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القاهرة - سامية سيد -

• الوزير "مرسي": يوجد تعاون مشترك وثيق بين الجانبين فى مختلف المجالات

• السفير الهندى بالقاهرة: هناك تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام

بحث المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع السفير أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات التصنيع المختلفة، وجاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصرى والهندى وعمق التعاون المشترك بينهما فى مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون الوثيق، مضيفًا أنه تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات موضوعات التعاون القائمة بين الجانبين مثل التعاون بين شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وشركة "Ashok Leyland" فى مجال محركات الديزل، والتعاون بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) وشركة "SURACSH" فى مجال المرشحات والبدل الواقية من الغازات.

وأكد الوزير "مرسي" على سعى وزارة الإنتاج الحربى إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلى وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركات الهندية فى مختــلف المجـالات، معربًا عن ثقته فى التكنولوجيا المتقدمة للتصنيع بدولة الهند، كمــا تم خـلال اللقاء توجيــه الدعــوة للشركـــات الهنديـــة للمشاركــة فـــى معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

من جانبه أوضح السفير أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة أنه تم خلال اللقاء بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين فى مجال إنتاج البرمجيات ونظم المعلومات والإنتاج المشترك للجرارات الزراعية ووسائل النقل الخفيفة، مؤكدًا على وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام فى المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وأضاف السفير الهندى أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون التجارى بين مصر والهند خاصة أن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية واعدة وموقع جغرافى متميز.

كما أشاد "جوبتيه" بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، معربًا عن تطلع عدد من الشركات الهندية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربى فى إطار ما تشهده من تطوير على مختلف الأصعدة، خاصةً فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وفى ضوء عمليات التحديث الجارية فى مصر، مشيدًا بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربى فى دعم المشروعات القومية والتنموية فى مصر.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربى على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله الوزارة لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.