الداخلية تقتص للشهيد نبيل حبشي: مقتل 3 إرهابيين وملاحقة باقي عناصر الخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 3 عناصر إرهابية متورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي، في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بشمال سيناء.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه توافرت ‏معلومات لقطاع الأمن الوطني، حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء، واضطلاعهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الأقباط، وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة.

وأسفرت نتائج الرصد عن تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة بذات المنطقة ب‏سيارة ماركة نيسان ‫ربع نقل بيضاء اللون ‏بهدف ارتكاب عملية عدائية، وأمكن ‏إحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوة وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، وبالتعامل معهم أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم وعثر بحوزتهم على 3 أسلحة وحزام ناسف وقنبلة يدوية وكميه من الطلقات الآلية.

وأوضح البيان أنه تم تحديد اثنين من العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعهم، وهما القيادي الإرهابي محمد زيادة سالم زيادة، اسمه الحركي "عمار"، والذي يعد من أخطر العناصر الإرهابية، وتولي الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء. كما تولي مسئولية توفير الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية.

والثاني هو الإرهابي يوسف إبراهيم سليم، واسمه الحركي "أبومحمد" المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجيستي.

وأضاف البيان أنه جارٍ ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي؛ وأمكن تحديدهم وتبين أنهم كل من، "جهاد عطا الله سلامة عودة، وأحمد كمال محمد شحاته، وخالد محمد سليم حسين".

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.