أمن المنافذ: ضبط 21 قضية متنوعة وتنفيذ 130حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 1قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع)، وضبط 21 قضية في مجال الأمن العام، أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وتحرير 1193 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 130حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.