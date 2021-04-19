ضبط شخصين سرقا "توكتوك" بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين؛ لقيامهما بسرقة مركبة "توكتوك" بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توكتوك"، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر " مصاب بجرح طعني".

بالانتقال وسؤال المُصاب قرر بأنه حال سيره بمركبة "التوكتوك" قيادته بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر استوقفه شخصان بدعوى توصيلهما إلى دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وحال سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيامهما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية، مما أدى لحدوث إصابته والاستيلاء منه على (مركبة التوكتوك، مبلغ مالي، هاتفه المحمول) كرها ًعنه ولاذا بالفرار.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، حال استقلالهما مركبة "التوكتوك" المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات المُستولى عليها بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية المستخدمان في ارتكاب الواقعة.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.