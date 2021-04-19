ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش-مبلغ مالي-4 هواتف محمول).

بمواجهة المتهمان، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والتحرك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.