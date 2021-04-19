القاهرة 41 درجة الآن.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونصائح عاجلة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المسجلة على أغلب المناطق، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن درجة الحرارة الآن على القاهرة ٤١ درجة، وسرعة الرياح ١٧ عقدة، والإسكندرية ٣٨ درجة وسرعة الرياح ٧ عقدة، وبرج العرب ٤٠ درجة وسرعة الرياح ١٤ عقدة، والظاهرة المؤثرة رمال مثارة، ومطروح ٢٣ درجة وسرعة الرياح ١٥ عقدة.

وتابعت الهيئة: "بورسعيد ٢٧ درجة وسرعة الرياح ٥ عقدة، والأقصر ٤١ درجة وسرعة الرياح ١٨ عقدة، والغردقة ٣٧ درجة وسرعة الرياح ٧ عقدة، وشرم الشيخ ٣٨ درجة وسرعة الرياح ٤عقدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على غرب البلاد.

ووجهت الهيئة عدة نصائح للمواطنين، أبرزها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية، ويفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.