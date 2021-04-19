تراجع 12 درجة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الثلاثاء 20 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من الثلاثاء تتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 8 : 12 درجة. بحسب بيان صحفي.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع غدا أن يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بين 22 : 25 درجة، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى بين 29 : 32 درجة.

وتظل الأجواء غدا شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 43، ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 15 : 17، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22: 26.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد قد تصل للعاصفة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد.