التراكمية لا تناسبنا.. "تعليم الشيوخ" تعلن مقترحها للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق النظام التراكمي في الثانوية العامة لا يتناسب مع ظروف الأسرة المصرية، ويضعها تحت ضغط نفسي وعصبي.

وأضاف دعبس، في جلسة مجلس الشيوخ الآن: اللجنة تري أفضلية في أن تكون شهادة الثانوية العامة سنة واحدة، على أن يدرس الطالب خلالها 6 مواد، يمتحن في 3 مواد بالترم الأول، و3 مواد بالترم الثاني، أولياء الأمور سيعيشون في توتر لمدة 3 سنوات إذا أخذنا بنظام الـ3 سنوات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، في حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف دعبس، أن اللجنة ليست ضد التطوير في المنظومة التعليمة، "بالعكس فهي تؤيده على أن تجري على مراحل وليس مرة واحدة لتبدأ بالمرحلة الابتدائية يعقبها المراحل المتعاقبة، مضيفاً: "مش عايزين نكبس مرة واحدة على الثانوية العامة خاصة أنها مرحلة حساسة بشدة".

وتابع دعبس: "مسألة الثانوية العامة شديدة الحساسية، وأي مشروع يتعلق به لا بد أن يكون متفصل على شعب مصر، فلا يمكن سحب مشروع مماثل وتطبيقه في مصر، مصر لها نظامها، فلا يمكن مثلا أخذ السيستم الأمريكي وتطبيقه عندنا".

ونوه دعبس، إلى أن اللجنة استمعت لجميع المعنيين بالأمر، وقال: الثانوية العامة شيء خطير ويحدد مصير الطلاب، وأنتقد حجم المواد الدراسية التي يدرسها الطالب وتؤدي إلى دخوله الجامعة دون تأهيل كاف، من الأفضل يدخل الطالب الجامعة بعد دراسته 6 مواد في ثالثه ثانوي لكن تكون على مستوي عالي من الجودة فيدخل إلى الجامعة وهو مش تعبان.. اللي بيحصل دلوقتي أن الطالب بيدخل الجامعة وهو تعبان من الإرهاق الدراسي ومش عارف حاجة".

ولفت رئيس لجنة التعليم، إلى أن اعتماد نظام الثانوية العامة بسنه واحدة تدرس خلالها 6 مواد فقط من شأنها المساهمة في القضاء على الدروس الخصوصية، قائلاً: الدروس الخصوصية هتنزل للربع، والثانوية العامة لن يكون فيها عصبية".

وأشار إلى ضرورة وجود نظام يتناسب مع كل عناصر العملية التعليمية، وتحقيق تكافؤ الفرص وخاصة أن رسوم التحسين تتنافى مع ذلك، مشيرا إلى أن الدروس الخصوصية لم تقل.

في سياق متصل، أشاد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ بأداء وزير التربية والتعليم في إدارة المنظومة التعليمية لا سيما خلال جائحة فيروس كورونا والتي وصفها بـ "الناجحة"، مشيراً إلى أن الاجراءات الاحترازية كانت على درجة عالية وطلابنا في أمان، رغم المرحلة العصيبة.