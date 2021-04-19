50 جنيهًا والاستلام خلال ساعة.. "الزراعة" تكشف تفاصيل الحصول على "كارت الفلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من ميكنة ما يقرب 12 محافظة، ووقف التعامل بنظام الورق "الحيازة"، لصرف المخصصات السمادية للمزارعين بالجمعيات الزراعية.

وقال الشناوي، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، إن ما تم حصره وتسجيله حتى الآن بالمنظومة بلغ 5.7 مليون حائز من إجمالي 7.2 مليون حائز، بنسبة إنجاز بلغت 98%، مشيرًا إلى أن الموسم الصيفي هو الموسم الأخير لصرف المخصصات السمادية للمزارعين بالجمعيات عبر الورق، على أن يكون التطبيق الصارم في الموسم المقبل.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن الحصول على كارت الفلاح يكلف المزارع 50 جنيهًا فقط، ثمن الكارت، وفي حالة استيفاء الأوراق التي سبق وسجل بها يمكنه الحصول على الكارت خلال ساعة.

وأوضح الشناوي أنه لا توجد أزمة في الأسمدة سواء للمحاصيل المتأخرة أو المحاصيل الصيفية، مؤكدًا أن الفصل الصيفي أغلق في 23 مارس الماضي، وتم الوقف لمدة يوم واحد، ثم عاد الصرف من 25 حتى الآن دون توقف.

وأشار رئيس هيئة الخدمات إلى توفير قاعدة بيانات قومية بكل حيازات الأراضي الزراعية، مضيفًا أن الكارت يساعد في تدقيق الزمام الزراعي، ويضمن عدم التعدي على الأراضي الزراعية.

والأوراق الخاصة بالحصول علي الكارت، هي كالتالي:

أولًا: الذهاب إلى أقرب جمعية زراعية وتقديم ما يثبت حيازتك لقطعة أرض.

ثانيًا: سحب استمارة الطلب على كارت الفلاح بالمجان.

ثالثًا: توافر صورة بطاقة الرقم القومي، وصور شخصية للحائز.

رابعًا: دفع 50 جنيهًا واستلام الكارت الخاص بك من أقرب فرع من فروع البنك الزراعي.