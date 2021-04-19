شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة قانونية عن سد النهضة ٢.. اثيوبيا دعت لتشكيل لجنة خبراء وبدأت في الانشاء دون انتظار "التقرير" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعرض الجزء الثاني من الدراسة القانونية التي أعدها المستشار الدكت عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان :«مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار» أهم المبادئ التي أسستها محكمة العدل الدولية في وحدة المصالح للمجارى المائية.

أكدت الدراسة أن إثيوبيا استغلت ثورة 25 يناير 2011 بالمخالفة لمبادئ حسن النية وحسن الجوار وأنشأت سد النهضة بتصرف أحادي :

ودون التشاور مع مصر، مستغلة أحداث ثورة يناير حيث كانت مصر منشغلة بإعادة بناء نظامها السياسي، وقد اعترضت مصر والسودان على قيام إثيوبيا لأعمال البناء الفعلي لسد النهضة دون التقيد بالالتزامات القانونية وفقاً لقواعد القانون الدولى في مجال إقامة المشروعات المائية،

وتقول الدراسة أن إثيوبيا راوغت ودعت لتشكيل لجنة خبراء، وخادعت في أعمال البنية التحتية، وحولت مجري النيل الأزرق للبدء في الإنشاء دون انتظار لتقرير تلك اللجنة التي اجتمعت بالسودان لاختيار الخبراء الدوليين الأربعة من التخصصات المختلفة لعضويتها وقامت كل دولة من دول النيل الشرقي مصر والسودان وأثيوبيا بترشيح ٤ خبراء من التخصصات الاَتية: علم إنشاء السدود، والخزانات الكبرى، والبيئة وإدارة الموارد المائية، والعلوم الاجتماعية للانضمام لعضوية اللجنة من الدول الثلاث لتقييم الآثار المترتبة على بناء سد النهضة، وتعهد الجانب الإثيوبي بتقديم كافة المعلومات التي قد يحتاجها أعضاء اللجنة وبدأت اللجنة عملها في 15 مايو 2012 إلا أن إثيوبيا عمدت إلى التدليس والخداع في أعمال البنية التحتية، وقامت بالفعل بتحويل مجري النيل الأزرق للبدء في الإنشاء دون انتظار لتقرير تلك اللجنة.

ويضيف بل أصدرت لجنة التحقيق تقريرها الختامي في شهر مايو 2013 تضمن العديد من النتائج العلمية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية الهامة إلا أن إثيوبيا استمرت في غيها ضاربة عرض الحائط بقواعد القانون الدوالى ولم تأخذ بأي منها وواصلت أشغال السد .

وتشير الدراسة إلى ان آبي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبي أخل باتفاق المبادئ الذي وقعه سلفه هيلاماريام ديسالين في23 مارس 2015 في الخرطوم حول مشروع سد النهضة الإثيوبي وجاءت ديباجته مؤكدة على أهمية نهر النيل كمصدر للحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان؛ ألزمت الدول الثلاث بعشرة مبادئ على قمتها مبدأ التعاون على أساس التفاهم المشترك، والمنفعة المشتركة، وحسن النوايا، والمكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولى والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها ومبدأ التنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذى شأن ومبدأ الاستخدام المنصف والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد ومبدأ بناء الثقة ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات ومبدأ أمان السد ومبدأ السيادة المتساوية ووحدة إقليم الدولة والمنفعة المشتركة وحسن النوايا بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة لنهر النيل ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.

وقالت الدراسة ان النزاع في حصص نهر النيل أخطر من النزاعات المسلحة ويهدد السلم والأمن والاستقرار الدولى، خاصة وأن هذا السد على النحو الذي نشأ به دون موافقة أو تفاوض سيؤثر على مصالح مصر التي يلعب نهر النيل في حياتها دورا رئيسيا كأهم مورد مائى منذ اَلاف السنين بسبب موقعها ومناخها ودرجة اعتمادها على المجرى المائي، إن مياه نهر النيل قامت عليه الحضارة المصرية منذ فجر التاريخ، ويعد من الحقوق التاريخية المكتسبة التي لا يجوز المساس بها وفقا لقواعد القانون الدولى .

كما ان التاريخ يذكر الصراع العسكرى المائى بين بريطانيا وفرنسا عام 1898 للسيطرة على منابع النيل الأبيض، والذي أجبر الأطراف على التفاوض لتسوية النزاع