شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: القاهرة الكبرى الأولى في انتشار كورونا.. وتسجيل إصابات كثيرة بين الأطفال والشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن خريطة انتشار فيروس كورونا وعدد الحالات يتماشى مع عدد السكان والمقيمين، لافتًا إلى أن محافظات القاهرة الكبرى تحتل المرتبة الأولى في انتشار «كوفيد- 19».

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أن الأمر يتعلق بالكثافة السكانية وكيفية انتشار المرض، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد انتشارًا لفيروس كورونا نتيجة التجمعات، وعدم الاحتراز أو ارتداء الكمامات.

وذكر أن المرحلة الحالية لـ«كوفيد- 19» تشهد انتشار الفيروس على مستوى الأسر والعائلات، لافتًا إلى تسجيل حالات كثيرة على مستوى الأطفال والشباب وكبار السن.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية «إننا نمر بالمرحلة الثالثة من وباء كورونا، ونحتاج أن نتعاون ونتكامل للحد من انتشار الفيروس وتداعياته».

وأضاف الدكتورعوض تاج الدين أنه سيتم تقديم تسهيلات للحصول على اللقاح، حيث سيتم الإعلان عن أماكن جديدة لتسجيل الحصول على اللقاح تيسيرًا لكبار السن ممن لا يستطيعون التسجيل الالكتروني للحصول على الجرعة الأولى والثانية .

وتابع أن الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإقامة مؤسسة إنتاج الاطراف الصناعية رفيعة المستوى وبجودة عالية وخبرة مصرية عالمية، منوهًا بأن هناك حالات تحتاج إلى الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية نتيجة الحوادث أو عيوب خلقية

وأوضح أنه سيتم إنشاء مظلة واحدة مصرية قومية تربط كل الأجهزة والكوادر البشرية المدربة أو الذين سيتم تدريبهم في مصر أو خارج مصر في قطاع إنتاج الأطراف الصناعية.