شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة المصرية اليابانية: بدء الدراسة ببرامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الاثنين، عن موافقة لجنة علوم الحاسب والمعلوماتية على اللائحة الداخلية وبدء الدراسة ببرامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا موضحًا أن الجامعة سوف تمنح درجة بكالوريوس العلوم في «علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات» في 4 برامج هي علوم الحاسب، والذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، وشبكات الحاسب والأمن السيبراني، والمعلوماتية الحيوية.

وأوضح الدكتور محمد أبو زهاد، عميد كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة أن لجنة من قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية برئاسة الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الاسبق وعضوية كلا من الدكتور إبراهيم الحناوي عميد كلية هندسة الزقازيق الأسبق والدكتور أحمد يونس المشرف على كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الإسكندرية كانت قد قامت بزيارة الجامعة لدراسة اللائحة المقدمة في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ومراجعة الامكانيات المادية والبشرية وقامت بزيارة معامل الجامعة وأوصت اللجنة بالموافقة على اللائحة الداخلية وبدء الدراسة لبرامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات (مرحلة البكالوريوس) بالجامعة

وأضاف أن اللجنة استقبلها الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، والدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، والدكتور وحيد زهرة، مساعد نائب رئيس الجامعة في حضوره، والدكتور مصطفى إبراهيم سليمان، رئيس قسم هندسة وعلوم الحاسبات.