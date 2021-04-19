شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى سمالوط النموذجي تدخل خدمة علاج مصابي كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جاهزية دخول مستشفى سمالوط النموذجي خدمة علاج مصابي فيروس كورونا المستجد تضم المستشفى 11 سرير رعاية وقسم داخلي به 8 أسرّة

اطمئن محافظ المنيا خلال جولة تفقدية بالمستشفى، على توافر البدل الوقائية للأطقم الطبية، كما تابع المركز الخاص بلقاح فيروس كورونا ووجه بالتيسير على المواطنين وتوفير كل أوجه الرعاية والدعم.

وتفقد محافظ المنيا وحدة الخدمات المركزية ومخازن الأدوية وغرف التعقيم والأشعة والاستقبال والمسار المخصص لحالات العزل.

والتقى محافظ المنيا بالطاقم الطبي من أطباء وتمريض، وقدم لهم التهنئة بشهر رمضان المعظم، ووجه لهم الشكر والتحية، على ما يبذلوه من جهد، مؤكدًا على تقديم كل أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى.

واطمئن محافظ المنيا على سير العمل بالمستشفى ومدى توافر المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، حيث أكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، استمرار العمل في المستشفى من خلال تقديم كل الخدمات منها الغسيل الكلوي والحضانات ورعاية الأطفال، مؤكدًا أن الفرق الطبية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها للتصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مع تقديم كل أوجه الرعاية الطبية للمصابين خلال فترة تلقي العلاج، وأشار إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد خير دليل على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.