شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الاثنين، جدول إمتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي «العام ،الرياضي» للعام الدراسي 2020/ 2021 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والمقرر لها 1 يونيو وتنتهي 7 يونيو 2021.

وأكد محافظ الشرقية في بيان له، الاثنين، على وكيل أول وزارة التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق.

من جانبه، أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات ستعقد على مدار 6 أيام كالآتي:

يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021 في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الرياضية (نظري)

يوم الأربعاء الموافق 2/6/2021 في مادة العلوم

يوم الخميس الموافق 3/6/2021 في مادة الهندسة

يوم السبت الموافق 5/6/2021 في مادة اللغة الاجنبية

يوم الأحد الموافق 6/6/2021 في مادة الدراسات الاجتماعية

يوم الاثنين الموافق 7/6/2021 في مادة الجبر والاحصاء

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر إعفاء طلاب المنازل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للقرار الوزاري 137 لسنة 2020، مشيرًا إلى أنه سيتم إنعقاد امتحانات مواد التربية الدينية، والتربية الفنية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للطلاب بالمدرسة أيام «20،19،18» مايو 2021 على مستوى الإدارة التعلمية، ويتم امتحان طلاب المدارس الدولية في مادة التربية الدينية بنفس مواعيد امتحان أقرانهم بالمدارس الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 18 / 5 /2021.

ولفت إلى أن قطعة الإملاء في مادة اللغة العربية ستكون مستقلة، تملى على الطلاب ولا تحتسب من موضوع التعبير وتكون لها درجاتها المستقلة 5 درجات، ويحتسب لها عشرون دقيقة من الوقت الكلي لزمن إجابة المادة بناء على القرار رقم 313 لسنة 2011.