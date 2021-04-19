شكرا لقرائتكم خبر عن المواطن المراقب الأول لها.. وزير التنمية المحلية عن مستوى النظافة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، إجتماعاً مع المهندس حسام الدين إمام، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وعضو مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى ودعم السياسات، والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين.

تم خلال اللقاء استعراض جهود شركة نهضة مصر لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأحياء المعصرة وحلوان بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، وكذا محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لعمليات التشغيل للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ضمن البرنامج الثانى والخاص بعقود الإدارة لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات.

وأكد الوزير، أن الحكومة لا تملك رفاهية الوقت في سرعة تغيير مستوي نظافة الشوارع بمختلف محافظات الجمهورية، وضرورة تحسين كافة الشركات العاملة في منظومة المخلفات لأداء خدماتها المقدمة للمواطنين، بما يحقق نتائج سريعة على أرض الواقع يشعر بها المواطن بإعتباره المراقب الأول لمستوى تلك الخدمة في الشارع المصرى، مشيرا إلى أهمية تحسين الشركة لمستوى خدمات النظافة التي تقدمها، والإرتقاء بمستوى المنظومة، بما يحقق رضا المواطنين في الأحياء التي تعمل بها الشركة بالقاهرة والإسكندرية.

وطالب وزير التنمية المحلية، الشركة بضرورة إعطاء صورة جديدة لها خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة بعد الملاحظات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية مؤخراً من المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة من الشركة بالمحافظتين.

وشدد على الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات، وتحسين أداء عمليات التشغيل واستثمار البنية التحتية التي يتم تنفيذها، والتي تتابعها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

وخلال اللقاء استعرض المهندس حسام إمام، الخطوات التي قامت بها الشركة خلال الشهور الماضية لإعادة الهيكلة بالكامل في محافظتى القاهرة والإسكندرية، وإعادة ترتيب المنظومة وضخ دماء جديدة في الإدارة، وتعديل خطط التشغيل والخطط الاستثمارية، حيث تقوم الشركة بعمليات الجمع ونظافة الشوارع في الإسكندرية، والدفن الصحى الآمن، وكذا نقل المخلفات للمحطات الوسيطة بالقاهرة.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة نهضة مصر، على الرغبة الحقيقية للشركة في الإلتزام الكامل بكل متطلبات المنظومة الجديدة للمخلفات في المناطق التي تعمل بها، واستعدادها لتلافي كل الملاحظات، وتحسين جودة النظافة في الإسكندرية وأحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة، والاستعداد الكامل للدخول في بعض المناطق الجديدة بالمحافظات، خاصة بعد تدعيم الشركة بعدد من المعدات والسيارات الخاصة بمنظومة المخلفات والتى تساعدها في تحسين مستوى الخدمة بشكل كبيرة.