شكرا لقرائتكم خبر عن مياه شرب الشرقية : تشكيل لجان لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات غير القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في الحصول على كل الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبوكبير، للمرور والتفتيش على المشتركين بعدد من القرى لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هربًا من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

وأسفرت اللجان عن حصر التراكمات بعدادات المشتركين تمهيدا لجدولتها وتحصيلها، وتحرير 15 محضرا للمشتركين المخالفين لشروط التعاقد، بالإضافة إلى تغيير 30 عدادا معطلا واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع، فضلا عن تحصيل المتأخرات من بعض المشتركين.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن، هاتف أرضي ١٢٥، محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨، واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦، مؤكداً أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والسعي دائمًا إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم، وفقا للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.