شكرا لقرائتكم خبر عن «الرى» تواصل الإستعداد لتنظيم إسبوع القاهرة الرابع للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤- ٢٨ أكتوبر القادم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص».

وقال وزير الري في تصريحات صحفية الأثنين ان إسبوع القاهرة للعام الحالي يُعد المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام ٢٠١٨ بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطه بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصله.

وأضاف «عبدالعاطي»، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة العلمية والفنية الجارية حالياً للإعداد للمؤتمر موضحا أن اللجنة العلمية لإسبوع القاهرة للمياه إنتهت من إستلام الملخصات المقدمة من الباحثين لعرضها أثناء المؤتمر .

وأوضح وزير الري ان اللجنة وضعت معايير وقواعد قبول الأوراق البحثية، حيث تضاعف عدد الأبحاث المقدمة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس تزايد إهتمام الباحثين بعرض أبحاثهم أثناء فعاليات إسبوع القاهرة للمياه .

يأتي ذلك بينما قررت اللجنة العلمية نشر الأبحاث المميزة والتي سيتم قبولها بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه WATER SCIENCE JOURNAL كما قررت إصدار كتيب لإسبوع القاهرة للمياه تمهيداً لنشره في مجلة Springer.

يذكر أن اللجنة العلمية لإسبوع القاهرة للمياه مشكلة برئاسة الدكتور عبدالقوي خليفة أستاذ الهيدروليكا بجامعة عين شمس ووزير المرافق الأسبق وعضوية نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه وجهاز شؤون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

وعلي صعيد آخر، قامت سكرتارية إسبوع القاهرة بالتنسيق مع عدد من الشركاء والرعاه من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدوليه الراغبة في تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية لأحد الفعاليات، حيث ابدأت اكثر من ٢٢ منظمة رغبتها في الإنضمام لأنشطة الإسبوع، ولا يزال التسجيل متاحاً عبر الانترنت من خلال الرابط هذا الرابط هنا

كما تم الإعلان عن عدد من المسابقات التي ستعقد خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين، والتي يمكن متابعتها من خلال الموقع الالكتروني هنا وصفحة الفيس بوك الخاصة بالأسبوع هنا.

وفي اطار متابعة الإصدارات الخاصة بالاسبوع، فقد تم نشر الإعلان الخاص بالمعرض المقام على هامش المؤتمر تمهيداً لفتح باب التسجيل بالمعرض الإسبوع المقبل، بالإضافة للإعلان الأول للإسبوع الذي يمكن تحميله من خلال موقع الإسبوع.