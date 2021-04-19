شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول برنامج تدريبي لإعداد القيادات بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات اول برنامج تدريبي لإعداد القيادات بجامعة حلوان وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات حيث أقر مجلس الجامعة أن اول برنامج سيقام لأعضاء مجلس الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبوهشيمة مدير المركز.

أوضح رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص إعداد القيادات والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في عديد من الجوانب، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جهتها أفادت الدكتورة منى أبوهشيمة، مدير المركز، أن الخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وبها الموضوعات الرئيسية ومجموعة من الموضوعات الأخرى الفرعية التي يتم الاختيار منها وفقا لرؤية وتوجه كل جامعة، واكدت على مدى اهتمام السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بهذا البرنامج واختيار المدربين

ويبدأ فعاليات البرنامج التدريبي اعتبارا من غدا الثلاثاء، حيث تتضمن الجلسة الأولى محاضرة بعنوان التخطيط الاستراتيجي ويحاضر فيها الدكتور جلال عبدالحميد مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجى، والدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وتناقش الجلسة الثانية محاضرة بعنوان الجوانب المالية والإدارية بالجامعات ويحاضر فيها الدكتور أشرف إبراهيم منصور استاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان.

وخلال اليوم الثاني للبرنامج التدريبى في اليوم التالي تضمن الجلسة الأولى محاضرة بعنوان الجوانب القانونية في الجامعات ويحاضر فيها الدكتور محمد مصطفى يونس عميد كلية الحقوق الأسبق، والجلسة الثانية محاضرة بعنوان التطوير المؤسسى في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية ويحاضر فيها الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي الأسبق.