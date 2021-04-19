شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: السيسي أعطى توجيهات بإزالة أي عوائق مالية تقف أمام مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى توجيهات صريحة بإزالة كل العوائق المالية التي تحد من مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، إن الرئيس السيسي شدد على ضرورة توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة سواء بالمؤسسات الصحية أو الطبية والوقائية والمنتجة للدواء أو الأجهزة الطبية في مكافحة وباء كورونا.

وأوضح تاج الدين أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات بازالة أي عوائق مالية تقف أمام مصر لإنتاج لقاحات كورونا على أرضها بما يكفي ما تحتاجه البلاد من لقاحات سواء على مستوى مرحلة إنتاج فيروس كورونا المستجد أو في المستقبل للقاحات والأمصال التي نحتاجها .

وأشار إلى أن مصر سوف تكون قاعدة مساهمة في إمداد الدول الصديقة وأفريقيا بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بما تحتاجه من هذه اللقاحات

وأوضح أن أزمة كورونا أثبتت أن وجود كيانات قوية علمية صحية وبشرية تخدم قطاع اللقاحات أصبح ضرورة قومية مهمة للغاية، مؤكدًا أن مصر تعاملت بحكمة شديدة سواء من الناحية المؤسسية أو الدولة أو الكوادر البشرية المصرية مع أزمة كورونا.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: «إننا نمر بالمرحلة الثالثة من وباء كورونا، ونحتاج أن نتعاون ونتكامل للحد من انتشار الفيروس وتداعياته» .

وأضاف الدكتورعوض تاج الدين أنه سيتم تقديم تسهيلات للحصول على اللقاح، حيث سيتم الإعلان عن أماكن جديدة لتسجيل الحصول على اللقاح تيسيرا لكبار السن ممن لا يستطيعون التسجيل الإلكتروني للحصول على الجرعة الأولى والثانية .

وتابع أن الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لإقامة مؤسسة إنتاج الأطراف الصناعية رفيعة المستوى وبجودة عالية وخبرة مصرية عالمية، منوها بأن هناك حالات تحتاج إلى الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية نتيجة الحوادث أو عيوب خلقية .