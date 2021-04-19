شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا القاهرة رقم 1 في تسجيل إصابات كورونا؟ .. مستشار الرئيس يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة التكاتف من قبل الجميع من أجل مواجهة زيادة الأعداد المسجلة لإصابات كورونا.

وقال تاج الدين، في تصريحات تليفزيونية على شاشة إكسترا نيوز: «أن الدولة المصرية وفرت كل ما يلزم لمواجهة كورونا، هنا يأتي دور المواطن في إتباع الإجراءات الإحترازية».

وأكمل مستشار الرئيس حديثه قائلاً: «أن خريطة انتشار الفيروس تكشف أن القاهرة رقم 1 في تسجيل عدد الإصابات، بسبب الكثافة السكانية الكبيرة»، وأضاف: «سنجد أن هذا الوقت نسجل انتشار واسع للفيروس، وذلك بسبب وجود بعض التجمعات المرتبطة بالشهر الفضيل، بجانب عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية».