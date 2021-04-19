شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن الحصول على لقاح كورونا دون التسجيل إلكترونيًا؟.. عوض تاج الدين يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية عن الصعوبات التي تواجه البعض فيما يتعلق بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد حتى بعد انتهاء عملية التسجيل، مؤكدًا أنه سوف يكون هناك تيسيرات كبيرة جدًا سواء في عملية التسجيل أو الحصول على اللقاح.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية إيمان حويزي، إن التسهيلات ستشمل تيسير الأمور على الغير قادرين على التسجيل إلكترونيًا حيث يجد البعض صعوبة في هذه المهمة، حتى يستطيعوا الحصول على اللقاح من خلال الذهاب إلى الأماكن التي سيتم الإعلان للتلقيح عنها في كل محافظة، وتسجيل اسمه بها ومن ثم يحصل على اللقاح.

وأكد عوض تاج الدين أنه في حالة صعوبة التسجيل الإلكتروني كما هو الحال عند بعض كبار السن، فلن يكون حصوله على اللقاح بدون تسجيل وإنما سيسجل من خلال المركز وليس الموقع الإلكتروني، وذلك بمعايير سيتم الإعلان عنها بهدف توفير الراحة للمواطن وتجنب الزحام خاصة خلال شهر رمضان في ظل ارتفاع درجة الحرارة.