شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء الذكرى 1081 علي إنشاء الجامع الأزهر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحيي الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، ذكرى مرور 1081 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف بدون ‏جمهور، والتي توافق السابع من شهر رمضان من كل عام، بالجامع الأزهر، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر وقياداته.

وتتضمن فعاليات إحياء ذكرى إنشاء الجامع الأزهر عددًا من الأنشطة، تبدأ بالقرآن الكريم ومجموعة من ‏التواشيح والابتهالات الدينية، ‏يتخلله كلمة لكل من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ‏والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو ‏هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث ‏الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد، ‏رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية ‏بالجامع الأزهر.‏

وتبدأ الفعاليات بعد صلاة العصر، وتمتد إلى صلاة المغرب، وتبث على صفحات الأزهر الشريف بمواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وانستجرام، وكذا صفحة الجامع ‏الأزهر ‏على موقع التواصل فيسبوك. ‏ ‏

صلاة أول تراويح في شهر رمضان 2021 بالجامع الأزهر - صورة أرشيفية

صلاة أول تراويح في شهر رمضان 2021 بالجامع الأزهر - صورة أرشيفية

صلاة أول تراويح في شهر رمضان 2021 بالجامع الأزهر - صورة أرشيفية

صلاة أول تراويح في شهر رمضان 2021 بالجامع الأزهر - صورة أرشيفية

صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان بالجامع الأزهر - صورة أرشيفية