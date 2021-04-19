شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يطلق أول ميني باص لنقل وتوصيل ذوي الهمم كخدمة مميزة لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سابقة هي الأولى من نوعها قام بها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وذلك بإعلانه انطلاق أول ميني باص يجوب شوارع مدينة الزقازيق، لنقل وتوصيل ذوي الهمم كخدمة مميزة تليق بهم، حيث تُعد هذه الحافلة طفرة غير مسبوقة تشهدها شوارع المدينة.

وأوضح محافظ الشرقية أن الفكرة جاءت اهتمامًا وتقديرًا للمواطنين من ذوي الهمم باعتبارهم شركاء أساسيين بالمجتمع ولهم كل الحقوق والواجبات، ومن هنا جاء الترتيب والاتفاق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة، لتصنيع هذا النوع من السيارات إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة لترتسم الفرحة والبهجة على وجوه وداخل نفوس وقلوب المواطنين من متحدي الإعاقة وأصحاب القدرات الخاصة.

واحتفالاً باللحظة الأولى لإطلاق هذا المشروع بمحافظة الشرقية، قام محافظ الشرقية بتفقد المينى باص المجهز لذوي الهمم، والذي تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية بالمحافظة، والذي يتسع لـ 6 مقاعد كراسي متحركة بالإضافة إلى 4 كراسي ثابتة.

وأشار المحافظ إلى أنه تيسيرًا على المواطنين، تم وضع أرقام تليفونات السائق (01098528063 – 01229101692) على الميني باص، لسهولة التواصل معه لنقل المواطنين من وإلى الأماكن التي يرغبون في الذهاب والإياب منها وإليها.

وتعرف المحافظ على طريقة صعود وهبوط الكرسي المتحرك إلى الميني باص، مشيدًا بتلك التجربة التي يتم تطبيقها لأول مرة بالمحافظة، ليؤكد المحافظ أن الشرقية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير كل أوجه الرعاية والدعم لذوي الهمم، بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع وتلبية كل احتياجاتهم وتوفير وسائل انتقال آمنة لهم داخل المدينة، مشيراً إلى أنه من المقرر تعميم تلك التجربة بباقي مراكز ومدن المحافظة.