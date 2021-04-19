شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد ١٠ ألاف فدان من محصول القمح في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الزراعة بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح لهذا العام بجميع قري ومدن المحافظة، طبقاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وقال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 408 ألف و898 فدان، بزيادة 9 الاف فدان عن العام الماضي، تم حصاد ١٠ ألاف فدان منها حتى الآن، لافتا إلى أن الشرقية تعد أولي المحافظات في زراعة وتوريد القمح على مستوي الجمهورية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن هناك غرفة عمليات داخل المديرية تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الزراعة ومديرية التموين بالمحافظة، لإنهاء الاستعدادات اللازمة لموسم حصاد وتوريد القمح، والتأكد من إخلاء الشون من محصول العام الماضي، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين المحافظة والزراعة والتموين، ورؤساء المراكز والمدن، للتفتيش والمرور على الشون والصوامع بنطاق دائرة المحافظة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطرق سليمة، فضلاً عن إعداد خطة متكاملة طبقاً لتوجيهات محافظ الإقليم موضح بها المساحات المنزرعة قمحاً بكل قرية وتابع ومركز، وأماكن توجيهها للشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقاً لطاقتها الاستيعابية، وذلك لإحكام السيطرة والرقابة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد.

وأضافت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم تجهيز 46 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون حكومية مطورة ومراكز تجميع، تابعة لكل من «البنك الزراعي المصري، شركة مطاحن جنوب القاهرة، شركة مطاحن شمال القاهرة، شركة مطاحن شرق الدلتا، الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين “، تستخدم لاستلام الأقماح على مستوي المحافظة هذا العام بطاقة استيعابية تصل إلى 759 ألف و316 طن قمح.

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح باعتباره محصولاً استراتيجيا هاما، والتأكد من صلاحية مواقع التخزين المحددة لاستقبال الأقماح، للوقوف على مدى جاهزيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريق صحيحة وسليمة، مؤكدا على ضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد، والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.