شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد منافذ الخدمات الحكومية الإلكترونية المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، السيارة المتنقلة، التي تعمل كمنفذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة وستتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر ازدحامًا لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، ولتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى معايير الجودة، وذلك بحضور محمد زين مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة.
وقال محافظ المنيا إن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن بروتوكول تعاون تم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادي والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وإيصال الخدمات للمناطق التي يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.
أكد المحافظ، أنه سيتم وضع خطة حول أماكن، وتوقيتات تمركز المركز التكنولوجي المتنقل، وتحديثها بصفة دورية وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة.