شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبى للقيادات وتفتح باب التسجيل لراغبى الترشح لمنصب العمداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، غدا الثلاثاء أول برنامج تدريبي لإعداد القيادات، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات حيث أقر مجلس الجامعة أول برنامج سيقام لأعضاء مجلس الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تحرص على إعداد القيادات والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في عديد من الجوانب، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جهتها أفادت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز أن الخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وبها الموضوعات الرئيسية ومجموعة من الموضوعات الأخرى الفرعية التى يتم الاختيار منها وفقا لرؤية وتوجه كل جامعة، مؤكدة على مدى اهتمام رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بهذا البرنامج واختيار المدربين

ويبدأ فعاليات البرنامج التدريبي يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021، حيث تتضمن الجلسة الأولى محاضرة بعنوان التخطيط الاستراتيجي ويحاضر فيها الدكتور جلال عبد الحميد مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجى، والدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وتناقش الجلسة الثانية محاضرة بعنوان الجوانب المالية والإدارية بالجامعات ويحاضر فيها دكتور أشرف إبراهيم منصور استاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان.

وخلال اليوم الثاني للبرنامج التدريبى الموافق 21 أبريل 2021 تتضمن الجلسة الأولى محاضرة بعنوان الجوانب القانونية فى الجامعات ويحاضر فيها الدكتور محمد مصطفى يونس عميد كلية الحقوق الأسبق، والجلسة الثانية محاضرة بعنوان التطوير المؤسسى فى قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية ويحاضر فيها الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم الأسبق.

ويختتم البرنامج التدريبى يوم الخميس الموافق 22 أبريل ويتضمن : محاضرة بعنوان القضايا القومية ومكافحة الفساد ويحاضر فيها أحد أعضاء هيئة مكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، محاضرة بعنوان إدارة الأزمات والمخاطر ويحاضر فيها اللواء دكتور جمال الحوشى أستاذ إدارة الأزمات بأكاديمية ناصر، وكذلك محاضرة بعنوان الجامعات الأهلية ويحاضر فيها الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق وممثل لجنة أمناء جامعة حلوان الأهلية، وأيضا محاضرة بعنوان تحفيز الابتكار والإبداع ويحاضر فيها الدكتور جلال حمزة الجميعى أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم جامعة حلوان

وعلى صعيد متصل تم فتح التسجيل فى الدورة التدريبية لإعداد القيادات والمخصصة أمام أعضاء هيئة التدريس بدرجة استاذ دكتور والراغبين في الترشح لمنصب عمداء الكليات وفقا للشروط الموضوعة من المجلس الاعلى للجامعات وستقام فى الفترة من 9 إلى 11 مايو 2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء بنظام الحضور فى المركز.