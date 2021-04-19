شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ينشئ إدارة معلومات جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قررا بإنشاء وحدة نظم معلومات جيومكانية بديوان عام المحافظة تختص بكافة أعمال نظم المعلومات الجغرافية استكمالا لمنظومة التحول الرقمي .

وقال محافظ الجيزة، إن القرار يهدف إلي تطوير منظومة العمل بما تتلاءم مع خطة الدولة بمشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، التى تسهم فى تحقيق المزيد من النجاح فى العمل.

وأشار المحافظ إلى أن الهيكل الإدارى للوحدة يتكون من عدة أقسام، وهى قسم يختص بنظم المعلومات الجغرافية وقسم الجودة والتدقيق الإحصائى وقسم الدعم الفنى.

وشمل قرار المحافظ تكليف الإدارة للموارد البشرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج الوحدة ضمن الهيكل الإدارى للمحافظة وترشيح العاملين بها.

وتسلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الخميس الماضى 2 سيارة متنقلة للعمل كمنافذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة، وستتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر ازدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة.

وأِشار محافظ الجيزة، إلى أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتى تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية ضمن بروتوكول تعاون تم برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، الذى يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.