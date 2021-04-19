الحكومة تنفى إلزام طلاب المنازل بالثانوية العامة بإجراء الاختبارات التجريبية

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" فى الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة

وأوضحت أن هؤلاء الطلاب سيدخلون الامتحان التجريبي لشهر يونيو فقط دون أداء الامتحانين التجريبيين في أبريل ومايو، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، سيؤدي طلاب الشهادة الثانوية امتحاناتهم إلكترونياً على التابلت، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، ويتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه، في حين سيتم إجراء اختبارات تجريبية للطلاب لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، وذلك قبل الامتحان النهائي المقرر عقده في يوليو المقبل.