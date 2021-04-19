شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى وبريطانيا وأمريكا يعربون عن التعازى فى ضحايا حادث قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر عن خالص التعازى فى ضحايا حادث قطار طوخ الذى وقع أمس الأحد، وقال برجر، فى تدوينة عبر حسابه اليوم الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "بالنيابة عن وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، نعرب عن خالص تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا حادث القطار فى القليوبية، وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".