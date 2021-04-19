شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 2 بحيرة وحاجزة بوادي عربة لحماية قرية الزعفرانة من أخطار السيول بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس محمد السيد عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية، اليوم الاثنين، بالمرور على الأعمال الجاري تنفيذها بعملية إنشاء 2 بحيرة وحاجز خلف كل بحيرة بوادي عربة لحماية قرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر من أخطار السيول، حيث يجري العمل بأعمال الحفر والتسوية والأرنكة للميول الجانبية للبحيرة رقم 3 وأعمال توريد وبناء دبش بالمونة للقدمات بالحاجز خلف البحيرة 1 وذلك في وجود مهندسي التنفيذ ومهندسي الإشراف.

وتم التأكيد على الإلتزام بالمواصفات الفنية للتنفيذ والتأكيد على الإلتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا طبقًا للتوجيهات والتعليمات الواردة من وزارتي الري والصحة.