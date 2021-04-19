شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 11.5 جنيه.. تجارية الإسكندرية : انخفاض سعر اللبن الجاموسي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إيهاب شرابية، نائب رئيس شعبة منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، الاثنين، إن الأسعار شهدت انخفاضا اليوم الاثنين، خاصة في سعر اللبن الجاموسي بمعدل 50 قرشًا في سعر الكيلو «جملة» ليباع بـ 11.5 جنيه بدلاً من 12 جنيها، مشيرًا إلى أن سعر فنطاس اللبن الجاموسي الذي يزن 50 كيلو جراما، انخفض بمعدل 25 جنيها، ليباع بـ 575 جنيها بدلأً من 600 جنيه للتجار.

وتوقع «شرابيه»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أن تحظى أسعار الألبان ومنتجاتها خلال الفترة المقبلة بثبات واستقرار نسبي حتى نهاية شهر رمضان على الأقل، مشيرًا إلى أن سعر اللبن البقري ثابت كما هو بخلاف الجاموسي.

وأضاف أن الإنتاج السنوي لمصر من اللبن وصل إلى نحو 7 ملايين طن من الألبان، ومصر تتمتع حاليا بالاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة وتستورد اللبن البودرة لاستخدامه في صناعة منتجات الألبان، مشيرًا إلى أن استخدام المصريين لصناعة الجبنة والمنتجات المختلفة يمثل تقريبًا 80% من إجمالي الإنتاج.

وأشار إلى أن أهم مشاكل الألبان تتمثل في ارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم توافر الأدوات الحديثة للحلب، وتدني أسعار اللبن، بجانب عدم وجود آلية واضحة للتسويق.

ولفت إلى استمرار ارتفاع سعر اللبن البقري لأسباب من بينها أن الشركات الكبرى المصنعة لمنتجات الألبان تواجه عقبات لاستيراد اللبن البودرة نظرًا لأزمة فيروس كورونا المستجد في أوروبا، ما اضطرهم إلى استخدام اللبن المحلي.

وأوضح أن اللبن الجاموسي يباع بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، وسعره من (زريبة المواشي) انخفض إلى 575 جنيها بدلا من 600 جنيه ما يعني سعر الكيلو 11.5 لأصحاب المحلات، ثم يباع للمستهلك النهائي بـ14.5 جنيه للكيلو، فيما يتفاوت سعر الجبنة حاليا ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلو جراما الطازجة «قائم» تتراوح من 500 جنيه إلى 640 جنيها حسب استخدام اللبن الجاموسي في صناعتها من عدمه وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10 جنيهات أخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقري بديلا عن الجاموسي.