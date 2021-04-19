شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الاثنين 19 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الاثنين 19 أبريل 2021، حالة من الاستقرار في نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، وذلك بعدما حققت ارتفاعا ملحوظا أمس الأحد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وينصح الخبراء ربات البيوت بالشراء والتخزين خلال تلك الفترة، كما استقرت أسعار الكتاكيت والبيض عند نفس أسعار الأمس دون تغيير.

«المصري اليوم» تنشر أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر حسب أسعار المزرعة، اليوم الاثنين 19 أبريل ويزيد السعر من 4 إلى 5 جنيهات في المحلات التجارية وأسواق التجزئة بمختلف محافظات مصر.

سعر الدواجن البيضاء من 26 إلى 28 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 29 إلى 30 جنيها للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات من 19 إلى 21 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 30 إلى 33 جنيها للكيلو .

سعر الرومي البرونزي من 42 إلى 45 جنيها للكيلو.

سعر الرومي الأبيض من 35 إلى 40 جنيها للكيلو.

سعر الكتكوت الرومي عمر يوم من 16 إلى 17 جنيها.

سعر الكتكوت الرومى البرونزى عمر 45 يوما من 44 إلى 45 جنيها «وزن 500 جم».

سعر البط المسكوفي من 45 إلى 50 جنيها للكيلو.

سعر البط المولار من 40 إلى 45 جنيها للكيلو.

سعر البط الفرنساوي من 24 إلى 26 جنيها للكيلو.

سعر البط الفرنساوى عمر يوم من 6.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر البط المسكوفى عمر يوم من 14 إلى 15 جنيها..

سعر البط المولر عمر يوم من 15 إلى 15.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 6 إلى 7 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 5 إلى 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 4 إلى 5 جنيهات.

سعر كتكوت السمان عمر يوم من 2.25 إلى 3 جنيهات.

سعر كتكوت السمان الهجين عمر 14 يوم من 5.5 إلى 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأبيض من 28 إلى 30 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 29 إلى 31 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 32 إلى 35 جنيها.