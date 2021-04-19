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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قناة مدرستنا جدول البرامج التعليمية للصفوف الثلاثة من المرحلة الابتدائية وهي الصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي، وتتبع قناة مدرستنا وزارة التربية والتعليم وتقدم إلي جانب البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، البرامج التعليمية لجميع صفوف المرحلة الإعدادية.

ونستعرض جدول قناة مدرستنا عن الأسبوع السابع والعشرين لطلاب المرحلة الابتدائية الذي يستمر حتى يوم 22 أبريل 2021، وتعيد القناة تقديم برامج المرحلة الابتدائية يوم الجمعة 23 أبريل 2021، ولطلاب المرحلة الإعدادية يوم السبت 24 أبريل 2021.

جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية (الأسبوع 27)

جدول البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية علي قناة مدرستنا

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائي من يوم الأحد 18 أبريل 2021 وحتى الخميس 22 أبريل 2021، والإعادة يوم الجمعة 23 إبريل 2021.

جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية (الأسبوع 27)

مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائي من يوم الأحد 18 أبريل 2021 وحتى الخميس 22 أبريل 2021، والإعادة يوم الجمعة 23 إبريل 2021.

جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية (الأسبوع 27)

مواعيد دروس الصف السادس الابتدائي من يوم الأحد 18 أبريل 2021 وحتى الخميس 22 أبريل 2021، والإعادة يوم الجمعة 23 إبريل 2021.

جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية (الأسبوع 27)

وبدأت قناة مدرستنا العمل فى يوم 18 أكتوبر 2020، وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن إطلاق القناة لتقدم البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وتقدم أيضًا البرامج التعليمية للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي.

ويتم بث قناة مدرستنا عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 12303 - الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500 - معامل تصحيح الخطأ 5/6.