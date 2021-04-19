شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مطالب فرض حظر التجول في سوهاج بسبب كورونا .. وزارة الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن الوضع داخل محافظة سوهاج ليس بالخطر كما يتوقعه الكثير.

وطمأن عبدالفتاح المواطنين بشأن الوضع الوبائي في محافظة سوهاج، خلال اتصال هاتفي مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب، على شاشة إم بي سي مصر: «الوضع ليس مخيفًا كما صوره نقيب الأطباء بمحافظة سوهاج الذي طالب بفرض حظر تجوال في محافظة سوهاج للسيطرة على الوباء».

وأضاف أن هناك زيادة طفيفة في إصابات كورونا بدأت في محافظات الصعيد، ومن محافظة سوهاج.

في وقت سابق، حذر الدكتور محمود فهمى منصور نقيب الأطباء في محافظة سوهاج، من تزايد أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا داخل المحافظة.

وقال نقيب أطباء سوهاج، في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، إن هناك انتشارا كبيرا لفيروس كورونا اللعين في المحافظة، وازدياد أعداد الوفيات وبينهم الشباب، لافتا إلى عدم التزام الكثيرين من المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية.