شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان بموقع حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت جهود الأجهزة المعنية في رفع آثار حادث انقلاب قطار طوخ وسط تواجد مكثف لقوات الشرطة التي فرضت كردونًا أمنيا حول المنطقة ومنعت الدخول والخروج من وإلى مسرح الحادث لتوفير البيئة المناسبة للنيابة لإجراء المعاينة التصويرية وأعمال إحلال وتجديد القضبان ورفع القطار المتسبب في الحادث.

فيما وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لليوم الثانى على التوالي يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لموقع حادث قطار طوخ لمتابعة أعمال إحلال وتجديد قضبان الخط القديم بآخر جديد، بعد رفع القضبان المتهالك جراء الحادث أمس بواسطة رجال هيئة السكة الحديد.

وأعطى الوزير تعليمات لفرق العمل والمهندسين بسرعة الإنجاز للأعمال والدقة في التنفيذ.

وتواجدت إدارة مرور القليوبية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي الموازي للسكك الحديدية لتيسير الطريق ومنع وجود تكدسات أو ازدحام في منطقة كفر الحصة الواقعة بين مدينتي طوخ وبنها والتي شهدت حادث قطار طوخ.

واستمع فريق من النيابة العامة ببنها برئاسة المستشار عبدالله على مدير نيابة بنها إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار طوخ الذي أسفر عن وفاة 11 شخصا، وإصابة 98 راكبا.

وقال المصابون لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها ونيابتي مركز وقسم بنها إنهم فوجئوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار، فيما خرجت باقي العربات عن القضبان.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة، حيث إن عددا كبيرا من الجثث مجهولة الهوية حتى الآن، حيث استقبلت مستشفيات طوخ وبنها العام وكفر شكر، وقليوب جثث الضحايا، وكشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار طوخ وتم خروج 14 حالة من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية حيث تم الدفع بـ 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي وقليوب التخصصى وبنها للتأمين الصحي وبنها الجامعي.

وزير النقل يتابع رفع اثار حادث قطار بنها