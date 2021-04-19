شكرا لقرائتكم خبر عن في 15 ثانية.. كيف توفر استهلاك الكهرباء في تحضير إفطار رمضان؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ربات البيوت بضرورة ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية التي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة بسبب الاستخدام الخاطئ.

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فيديو حول الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي الذي يعد من الأجهزة المنزلية التي تستهلك طاقة كبيرة.

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، :«تجنبي فتح الفرن اكثر من مرة عند تحضير الطعام لان ذلك يخفض درجة الحرارة ويستهلك طاقة اكثر ... هتفرق في استهلاكك كتير».

ويذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أطلق حملات توعية بالفيديو خلال شهر رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «رمضان جانا وفر معانا»، بهدف استكمال كيفية الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وتوفير الكهرباء.

أنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري وهو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الإعتبارية

تنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وقد أفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.

وكذلك يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بحماية المستهلك والتواصل معه بهدف تقييم الخدمة المقدمة له واستقبال اي شكاوى.