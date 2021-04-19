مصدر بـ"التنظيم والإدارة" لـ"أ.ش.أ": إصابة رئيس الجهاز بكورونا ويتابع العمل عن بعد

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إصابة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز بفيروس كورونا وذلك بعد شعوره ببعض أعراض الإصابة وإجراؤه مسحة وتبين إيجابيتها.

وقال المصدر- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن رئيس الجهاز حالته مستقرة ويخضع للعزل المنزلى مع تناول البروتوكول الموصى به من قبل وزارة الصحة، ويتابع سير العمل بالجهاز عن بعد "أون لاين".

