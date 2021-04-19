شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بالقومى للبحوث: التدخين من أكثر العوامل المسببة للسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور أحمد إبراهيم عبد النعيم باحث بقسم الوراثة الجزيئية والإنزيمات بشعبة الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم، حول السكتة الدماغية الوعائية فى المدخنين، موضحا أنه السبب الشائع الثاني للوفاة والسبب الرئيسي للإعاقة في جميع أنحاء العالم، وتحدُث السكتة الدماغية عندما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض؛ مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وبذلك تبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق، السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية، يُمكن للعلاج المبكِّر أن يُقلِّل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى.

وأوضحت النشرة الطبية، أن التدخين يعتبر من العوامل الأكثر خطورة المسببة للسكتة الدماغية، ويسهم تدخين التبغ في حدوث السكتة الدماغية من خلال سبل متنوعة، فالنيكوتين وأول أكسيد الكربون والغازات المؤكسدة تمثل العناصر الرئيسية لدخان التبغ التي يمكن أن تسبب السكتة الدماغية، والمواد السمية التي تحتوي عليها منتجات التبغ تسبب تلف الأوعية الدموية وتؤدي تسبب التهاب الخلايا البطانية واختلال وظائفها، وفضلا عن ذلك فإن تعرض غير المدخنين لدخان التبغ يؤدي الي زيادة أخطار الإصابة بالخثار، وهو عامل رئيس من عوامل الإمراض الخاصة بالأحداث القلبية الوعائية الناجمة عن التدخين.

وتابع الباحث، أن الآثار الدماغية الوعائية الناجمة عن الدخان غير المباشر، تكاد أن تعادل في حجمها آثار التدخين، وتعمل في معظمها على الأوعية وتعزيز الآليات البيولوجية، وعلى الرغم من قلة المعارف حول الآثار الدماغية الوعائية، اما التبغ عديم الدخان، فإن هذا النوع من التبغ يحتوي على أكثر من 2000 مركب وقد يسبب الدماغية عن طريق رفع ضغط الدم بشدة والإسهام في فرط ضغط الدم.

ولفت إلى أن الأسباب الوراثية من أهم عوامل حدوث السكتة الدماغية، إلى جانب عامل التدخين وفى دراسة أجريت على 42 مريضا بالسكتة الدماغية تم فحص التعدد الشكلي لجين أكسيد النيتريك باستعمال تفاعل البلمرة المتسلسل، وجد ان الشكل المتحور من جين أكسيد النيتريك قد يكون من الأسباب الأساسية لحدوث السكتة الدماغية.

وأكد الباحث، أن مثل هذا النوع من الدراسات يسهم في خدمة المجتمع عن طريق زيادة نشر الوعي المجتمعي لأخطار التدخين وأخطار حدوث السكتة الدماغية مما يفيد في نشر الوعي ومحاربه تلك العادة السيئة التي تحصر أرواح آلاف سنويا، بل يوميا فتعد الوفاة نتيجة السكتة الدماغية والتدخين.