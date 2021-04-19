شكرا لقرائتكم خبر عن في الاتجاهين.. سيارات النقل الثقيل تحتل الطريق الزراعي في العياط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتلت سيارات النقل الثقيل طريق مصر- أسيوط الزراعي في الاتجاهين من قرية الدناوية وحتى منشأة فاضل بمركز العياط، حيث تتواجد ثلاجات النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب عن دائرة العياط والبدرشين، وعضو لجنة النقل والمواصلات.

ويشهد طريق مصر- أسيوط الزراعي أعمال تجريد لإزالة طبقة الأسفلت تمهيدًا لإعادة رصفه ورفع كفاءته، فيما تقتصر أعمال الرصف على المنطقة الواقعة بين قرية الدناوية ونزلة كوبري الطريق الدائري الإقليمي بأبونجم، وفي اتجاه ثلاجات التبريد فقط.

ورغم وضع إشارات لمنع مرور السيارات في اتجاه الرصف، تمكن النقل الثقيل المحمل بالمحاصيل والمواد الزراعية من المرور والانتظار أمام الثلاجات، فيما شوهدت سيارات أخرى تحتل الحارات المخصصة لحركة السيارات بالاتجاهين لحين انتهاء أعمال الرصف.

وتشهد منطقة أعمال الرصف كثافات مرورية خاصة في أوقات الذروة وفي قريتي أبونجم والرفاعي، ويشكو السائقون من احتلال سيارات النقل الثقيل للطريق من كلا الاتجاهين، فيما استنكر آخرون اقتصار أعمال الرصف والتطوير على منطقة الثلاجات فقط.