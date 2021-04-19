شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتي مش من الناس».. مشادة بين لميس الحديدي وعلاء عابد بسبب حادث قطار طوخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مشادة لفظية بين النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، والإعلامية لميس الحديدي، بسبب دعوة الأخيرة لمساءلة وزير النقل في البرلمان بعد حادث قطار طوخ الذي خلّف 11 قتيلا ونحو 100 مصاب.

وقال النائب علاء عابد إن حادث طوخ يكشف مشكلة العنصر البشري في السكك الحديد، مشيرا إلى أن عدد سائقي القطارات في مصر يبلغ 3000 سائق، بعضهم يتعاطى المواد المخدرة، وهم غير قادرين على مواكبة التطور التكنولوجي.

أضاف علاء عابد في مداخلة هاتفية مع برنامج لميس الحديدي «كلمة أخيرة»: «العنصر البشري يأخذ وقتا طويلا لاستيعاب التطوير الذي تقوم به الدولة، والمسؤول عن وفيات أمس في حادث قطار طوخ هي هيئة السكة الحديد».

في المقابل، دعت لميس الحديدي لمساءلة وزير النقل في البرلمان: «هذا رأي الناس، خاصة أنه لم يحضر إلى مجلس النواب عقب حادثة قطار سوهاج الأخيرة»، ليرد عليها النائب: «أنا أعبر أيضًا عن وجهة نظر الناس، أنتي مش من الناس، أنتي طبقة الإليت (الصفوة)، مش من القرى والنجوع زينا».

أضاف «عابد»: «إحنا عارفين الناس أكتر منك، مش عارف اسأل وزير النقل غير لما يبقى في دليل ضده»، لترد لميس الحديدي: «ده كلام مش لطيف، ولو هنتكلم عن الطبقات فأنا ممكن أرد على حضرتك برضه، ما تدخلنيش في القصة دي، أنا بسأل حضرتك هل ستسأل وزير النقل وأنت بتقعد تقول لي هدي أعصابك».

وتابع النائب: «النواب بيسألوا مين المسؤول، الوزراء ورئيس الوزراء؟ ولا الموضوع هيقف عند مسؤول معين؟ وحجم مسؤولية الحوادث لن تقف عند مسؤول هيئة فقط. إحنا هنعالج بطريقة مهنية محترمة ومش هنشيل وزير وخلاص، ده حل بدأ من بعد 30 يونيو، والرئيس السيسي مش ساكت على الفساد».