شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل بشمال سيناء الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ امتحانات شهر ابريل ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بشمال سيناء اعتبارًا من يوم الاثنين القادم الموافق 26 أبريل الجاري، حيث أنهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من استعدادها للامتحانات.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزار ة التربية والتعليم بشمال سيناء ، أن طلبة الصف الخامس الابتدائي و الثاني الاعدادي سيؤدون الامتحانات يوم الاثنين القادم الموافق 26 ابريل الجاري، بينما يؤدي طلبة الصف السادس الابتدائي الامتحانات يوم الثلاثاء 27 ابريل الجاري ، ويؤدي طلبة الصف الرابع الابتدائي والاول الاعدادي الامتحانات يوم الاربعاء الموافق 28 ابريل الجاري.

أضاف رضوان، أن الامتحانات متعدد المواد واختيار من متعدد ، ولمدة ساعتين من الساعة التاسعة حتي الحادية عشر صباحًا ، ومما تم دراسته خلال شهر ابريل فقط.

أشار رضوان الي تطبيق الاجراءات الاحترازية والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال فترات الامتحانات مع ارتداء العاملين بالمدارس والطلبة للكمامة الواقية والتطهير المستمر للجان الامتحانات وتوقيع الكشف الحراري علي الطلاب قبل دخول اللجان.