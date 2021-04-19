شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء جلسات المزاد لأنشطة سوق العريش لتجارة الجملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن انتهاء جلسات المزاد علي أنشطة سوق العريش لتجارة الجملة، والتي عقدت علي مدار ثلاثة أيام في صالة المزادات بالسوق في منطقة الكيلو 17 بمدينة العريش.

وأكد محمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق أن جلسات المزاد بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات لمصنع الثلج وثلاجات التبريد والتجميد ومعرض الخضر والفاكهة والمحال التجارية والكافتريا، حيث تم الترسية علي التجار أصحاب الأعلى سعرًا.

أضاف اللواء، أن الجلسات عقدت برعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، وتحت إشراف ومتابعة عبد العال البدري رئيس مجلس إدارة السوق سكرتير عام المحافظة المساعد ، وبحضور علاء سمري وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية.

أشار اللواء إلي أن لجنة إجراء المزاد تكونت من كلا من محمد السيد، مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة، رئيسًا ، وعضوية كلا من عزت أبو اليزيد البنا، زكريا إبراهيم إبراهيم، عزيز إبراهيم أبو هاشم، حسن شومان، عبد الرحمن احمد بكير.