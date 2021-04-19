شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة شمال سيناء الأزهرية تفتح باب التقدم لأعمال الشهادة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية عن فتح باب التقدم لأعمال الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجاري 2021/2020.

وقال محمد عبد العظيم ،مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أنه تم فتح باب التقدم للعمل كرئيس لجنة أو مساعد شرعى أو ثقافى للشهادة الثانوية الأزهرية.

أضاف عبد العظيم، أنه علي من يرغب بالتقدم للعمل كرئيس لجنة او مساعد شرعي أو ثقافي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالدور الأول، عليه الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية وتسجيل بياناته.

أشار عبد العظيم، أنه يجب علي المتقدم أن يكون من العاملين بالأزهر الشريف وعلى رأس العمل وألا تقل درجته على الكادر عن معلم خبير، مع عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، وألا يكون محال التقاعد أثناء إنعقاد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ،وألا يكون حاصل على جزاءات أكثر من عشرة أيام في أعمال غير أعمال الإمتحانات واكثر من خمسة أيام في أعمال تخص الامتحانات ، وأن لا يكون محال للمحاكمة الجنائية أو التاديبية وأن لا يكون صدر في شأنه قرار بحرمانه من اعمال الامتحانات وألا يكون مرشحاً لبرنامج التأهيل التربوي في ذات المدة المقررة للندب.

لفت عبد العظيم أن التقديم سوف ينتهي يوم الخميس المقبل، وأن بوابة التسجيل هي http://www.azhar.eg/control