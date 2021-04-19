شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الكهرباء" يوضح طريق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لخفض الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو يوضح فيه طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد استهلاك الكهرباء، فى إطار الحملة التى أطلقها الجهاز خلال شهر رمضان بعنوان "رمضان جانا وفر معانا"، لتوعية المواطنين بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية.

ونصح الجهاز مستخدمى الفرن الكهربائى بضرورة التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن ويفضل استخدام الآوانى المصنعة من الزجاج أو البورسيلين وعدم تكرار فتح باب الفرن للحصول على نتائج أفضل واستهلاك كهرباء أقل وتوفير الأموال التى تهدر بسبب سوء الاستهلاك.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن المواطن يمكنه التحكم فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية من خلال اتباع نمط استهلاك موفر للطاقة ومدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.

وأضاف حمزة، لـ"الخليج 365" أن الاستهلاك الأمثل للكهرباء يجنب المشترك ارتفاع قيمة الفاتورة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم إهدارها.