شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات بقيمة 23.2 مليون جنيه بمدينة الحسنة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة ، أنه يتم تنفيذ مشروعات بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بقيمة 23.2 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمركز.

وأكد خلال المرور علي عدد من المشروعات المنفذة بمدينة الحسنة، أن اعتمادات الخطة الاستثمارية بالحسنة تبلغ 23 مليونًا و200 ألف جنيه، حيث تم توزيعها محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 11 مليونًا و500 ألف جنيها للطرق، مبلغ مليون و50 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 3 ملايين و650 ألف جنيه جنيها لتدعيم الوحدات المحلية.

أشار الي تنفيذ عملية رصف للطرق الداخلية داخل مدينة الحسنة ، لافتًا التشديد علي مقاول العملية بضرورة تنفيذ الأعمال وفقآ للإشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية المحددة وتلافي جميع الملاحظات التي تبديها الجهات المعنية والمشرفين علي المشروع ، مع الإلتزام بالضوابط والمعايير المحدده وذلك لضمان جودة الأعمال,

و شدد علي سرعة إنجاز الأعمال والإنتهاء منها في المواعيد المحدده وطبقآ للجدول الزمني المحدد لإنهاء الخطة طبقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.