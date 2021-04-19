شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة القوارض والحشرات بالمصالح الحكومية في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن مكافحة القوارض والحشرات في مختلف المصالح الحكومية بمدينة العريش، عن طريق وحدة مكافحة الأمراض والملاريا بالعريش.

وأكد بيان للمديرية، أنه تحت رعاية الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء وتحت إشراف إدارة المتوطنة بالمديرية قامت وحدة مكافحة الأمراض والملاريا بالعريش بتغطية حى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.

أضاف البيان، أنه جري أيضا تغطية محطات الصرف الصحي بحى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض، بجانب تغطية بعض المصالح الحكومية بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض وبعض الحشرات الأخرى .

أشار البيان إلى أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة المهندس صبحي الفرماوي رئيس الوحدة مكافحة وعضوية كلا من المهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش وكمال السيد ومحمد شحاته ومحمد إسماعيل ونافذ عبده مسلم.