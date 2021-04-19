شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 4 إصابات و10 حالات شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، عدد 4 حالات إيجابية و10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء،في بيان، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس بلغت 372 حالة، والوفاة 136 حالة، والشفاء 2185 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة، على وجود 9 حالات تحت الحجز بالمستشفيات ووجود 114 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.